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Spot doğal gazda referans fiyat 17.243 lira

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 243 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 243 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 932 bin 385 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 543 bin 349 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 243 lira 73 kuruş olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 576 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 105 lira 92 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 381 lira 54 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 87 milyon 465 bin 63 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 87 milyon 468 bin 30 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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