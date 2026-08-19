Spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi düştü

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 342 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 566 bin 972 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 741 bin 670 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 342 lira 35 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 149 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 89 lira 40 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 366 lira 60 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 102 milyon 814 bin 741 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 102 milyon 870 bin 227 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA