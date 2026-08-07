Spot doğalgazda referans fiyat 17 bin 226 lira

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 226 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 651 bin 20 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 18 milyon 900 bin 800 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 226 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 270 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 87 lira 30 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 364 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 94 milyon 777 bin 232 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 94 milyon 723 bin 884 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA