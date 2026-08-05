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Spot doğal gaz fiyatı ve işlem hacmi düştü

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 184 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 184 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 259 bin 63 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 23 milyon 773 bin 202 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 184 lira 36 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 597 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 43 lira 58 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 325 lira 141 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 87 milyon 881 bin 201 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 87 milyon 660 bin 127 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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