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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 496 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 496 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 13 milyon 787 bin 436 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 16 milyon 369 bin 964 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 496 lira 75 kuruş olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 788 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 371 lira 59 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 621 lira 91 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 80 milyon 84 bin 718 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 80 milyon 75 bin 807 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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