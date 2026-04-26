Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 215 bin 225 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 553 bin 776 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 205 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 245 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 65 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 344 lira 75 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 148 milyon 848 bin 932 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 148 milyon 719 bin 189 metreküp olarak kayıtlara geçti.