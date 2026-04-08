Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 308 bin 481 lira oldu. Bu tutar önceki gün 4 milyon 154 bin 865 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 357 lira olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 133 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 224 lira 85 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 489 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 189 milyon 286 bin 97 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 189 milyon 272 bin 672 metreküp olarak kayıtlara geçti.