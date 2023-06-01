Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 71 lira 26 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 879 bin 168 lira 75 kuruş olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 5 milyon 345 bin 322 lira 25 kuruş olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 8 bin 71 lira 26 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 976 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 8 bin 474 lira 82 kuruş, satış fiyatı ise 7 bin 667 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 97 milyon 574 bin 402 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 97 milyon 750 bin 402 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 71 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 879 bin 168 lira 75 kuruş olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 5 milyon 345 bin 322 lira 25 kuruş olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 8 bin 71 lira 26 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 976 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 8 bin 474 lira 82 kuruş, satış fiyatı ise 7 bin 667 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 97 milyon 574 bin 402 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 97 milyon 750 bin 402 metreküp olarak kayıtlara geçti.