Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 237 lira 22 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 237 lira 22 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 34 milyon 436 bin 348 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 25 milyon 143 bin 594 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 237 lira 22 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 728 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 699 lira 8 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 775 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 133 milyon 676 bin 981 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 130 milyon 644 bin 567 metreküp olarak kayıtlara geçti.