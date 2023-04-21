Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 193 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 193 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 62 milyon 469 bin 318 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 9 milyon 633 bin 325 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 193 lira 48 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 795 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 653 lira 15 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 733 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 106 milyon 572 bin 300 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 106 milyon 484 bin 273 metreküp olarak kayıtlara geçti.