Haberler

Spot piyasada elektrik fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yarın için spot elektrik piyasasında bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 170 lira 1 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi yüzde 39,5 artışla 937 milyon lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 170 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 39,5 artarak 937 milyon 370 bin 496 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 170 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1534 lira 30 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1559 lira 56 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 2 bin 675 lira 99 kuruş, en düşük sıfır (0) lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Başak Erkalan
İran'ın yeni dini lideri seçildi! İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı

İran'ın yeni dini lideri seçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo

İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
APP plakalar sanıldığı gibi masum değil! Personel tehlikeyi tek tek anlattı

Sanıldığı kadar masum değiller! Personel tehlikeyi tek tek anlattı
5 saatlik otomobil! İlk yolculuk kabusa döndü

5 saatlik otomobil! İlk yolculuk kabusa döndü
Sabaha karşı kapıya geldi! Altın dolu çantayla kaçarken suçüstü yakalandı

Sabaha karşı kapıya geldi! Altın dolu çantayla kaçarken yakalandı
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo

İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı! Çin bu kez topa sert girdi

Savaşın seyrini değiştirecek çağrı! Çin bu kez topa sert girdi
İlk kez dile getirildi! Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor, tek bir amaç var

İlk kez dile getirildi! Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor