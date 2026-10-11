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Spot elektrikte yarının fiyatı en yüksek 4 bin 500, en düşük 2 bin 300 lira oldu

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Spot elektrik piyasasında yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 300 lira olarak belirlendi. Piyasada işlem hacmi bugün düne göre yüzde 74,1 artarak 1 milyar 927 milyon 606 bin 469 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 300 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 74,1 artarak 1 milyar 927 milyon 606 bin 469 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00-19.00 saatlerinde 4 bin 500 lira, en düşük saat 02.00, 04.00 ve 12.00 saatlerinde 2 bin 300 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 436 lira 91 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 538 lira 33 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 0 (sıfır) lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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