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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 444 lira 1 kuruş, en düşük 310 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,37 azalarak 1 milyar 312 milyon 103 bin 115 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00'de 4 bin 444 lira 1 kuruş, en düşük 12.00'de 310 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 369 lira 81 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 469 lira 38 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 499 lira, en düşük 175 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA