Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 500 lira olarak belirlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gün öncesi elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 4 bin 500 lira, en düşük fiyat 550 lira oldu. EPİAŞ verilerine göre spot piyasada işlem hacmi bugün düne göre yüzde 23,6 azalışla 1 milyar 867 milyon 833 bin 477 liraya geriledi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 550 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 23,6 azalarak 1 milyar 867 milyon 833 bin 477 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 16.00 ve 17.00'de 4 bin 500 lira, en düşük 12.00'de 550 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 90 lira 82 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 134 lira 39 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 900 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
Önce namaz sonra salep! Arda Turan ve Emre Belözoğlu Eyüpsultan'da

Yapay zeka değil, gerçek! Herkes onları konuşuyor

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın yıldızından Fenerbahçe'ye olay gönderme

Galatasaray'ın yıldızından Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Türkiye'nin sanayi karnesi açıklandı! Üç sektörde birden artış

TÜİK son verileri açıkladı! Üç sektörde tablo değişti
Yetişkin içerik üreticisi balık pazarına girdi, olanlar oldu17

Yetişkin içerik üreticisi balık pazarına girdi, olanlar oldu
Özge Borak'tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu

"Ayıp olmasın diye evlendim" sözüne açıklık getirdi
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor 16

Ve bomba patladı! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor

Sadece 2 öğrencisi var! Köy okulunda Ata'ya anlamlı anma

Günün karesi Serhat ilimizden
Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp20

Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp