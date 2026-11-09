Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 500 lira olarak belirlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre gün öncesi piyasada yarın megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 900 lira 1 kuruş oldu. Spot piyasada işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15,8 artarak 2 milyar 444 milyon 570 bin 684 liraya ulaştı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 900 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15,8 artarak 2 milyar 444 milyon 570 bin 684 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 16.00-21.00 saatlerinde 4 bin 500 lira, en düşük 04.00'te 2 bin 900 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 825 lira 62 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 874 lira 67 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 590 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
Buse Terim'e babası üzerinden yüklendiler! Cevabı çok sert oldu11

"Fatih Terim'in kızı olmak dışında vasfı yok" sözlerine fena patladı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polonya'yı kana bulayan saldırgan öldü

Katliamın bedelini canıyla ödedi!
Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek? Emre Belözoğlu'ndan şok yasak

Aziz Başkan bu işe ne diyecek? Emre Belözoğlu'ndan şok yasak
COP31 başladı! Bakan Kurum’dan dünyaya 'iklim politikası' mesajı18

COP31 bu çağrıyla başladı: Tarihi işbirliğini kuralım
Türkiye'de çekildi! Bu fotoğraf karesine büyük tepki var16

Türkiye'de çekildi! Bu fotoğraf karesine büyük tepki var
Ne şakaları var ne de acımaları! Barcelona geriden gelip kazandı

Ne şakaları var ne de acımaları! Geriden gelip kazandılar
Yeni evli çiftin 1,5 milyon liralık düğün altınlarını 12 dakikada çaldılar! Dolmuşla gelen 2 kadın 13 gündür yakalanamadı

Düğün altınlarını 12 dakikada çaldılar! Kamera her şeyi kaydetti
Şafak Sezer'den Bülent Ersoy itirafı: Makyöz bırakıp kaçtı!

Şafak Sezer anlattı! Diva'nın makyajı 10 saat sürdü, makyöz kaçtı