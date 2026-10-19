Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 500 lira oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EPİAŞ verilerine göre spot elektrik piyasasında yarın bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 990 lira 75 kuruş olarak belirlendi. Bugün işlem hacmi düne göre yüzde 48,3 artarak 1 milyar 834 milyon 968 bin 851 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 990 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 48,3 artarak 1 milyar 834 milyon 968 bin 851 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-19.00 saatlerinde 4 bin 500 lira, en düşük saat 12.00'de 990 lira 75 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 296 lira 58 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 354 lira 45 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 300 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
Bu haber 124 sitede yayınlandı.
Arda Turan'ın patronu paraya para demiyor! Evi tam 554 milyon dolar

Paraya para demiyor! Evi tam 554 milyon dolar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adana'da Çukurova Belediyesi'ne jandarma operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

Belediye binasında jandarma araması! Çok sayıda gözaltı kararı
Kız yurdunda tecavüz dehşeti! Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu

Kız yurdunda tecavüz dehşeti! Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu
Fatih’te korkutan yangın! Alevler bitişikteki binanın çatısına sıçradı

Fatih’te korkutan yangın! Alevler bitişikteki binanın çatısına sıçradı
ABD'de uçak kavşağın ortasına çakıldı! Saniyelerle faciadan dönüldü

Sürücülere ecel terleri döktüren görüntü
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede karşı karşıya geldi

İşte o an! Özgür Özel'in bakışlarına dikkat

Husiler askeri kampı füzelerle vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Görüntü bugün kaydedildi! Askeri kamp cansız bedenlerle dolup taştı
Her şeyini satıp aşkının peşinden gitti! Kadın yapay zeka çıktı

Aşk uğruna her şeyini sattı! 2 bin kilometre sonra hayatının şokunu yaşadı