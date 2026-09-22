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Spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 214 lira 99 kuruş belirlendi

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 214 lira 99 kuruş, en düşük 1400 lira olarak belirlendi. Bugün işlem hacmi düne göre yüzde 9 azalarak 2 milyar 80 milyon 629 bin 940 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 214 lira 99 kuruş, en düşük 1400 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9 azalarak 2 milyar 80 milyon 629 bin 940 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 214 lira 99 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1400 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 776 lira 96 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 819 lira 17 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 495 lira 70 kuruş, en düşük 1499 lira 93 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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