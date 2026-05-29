Spot piyasada elektrik fiyatları

Güncelleme:
Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 800 lira olarak belirlenirken, işlem hacmi bugün yüzde 104,5 arttı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 800 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 104,5 artarak 56 milyon 870 bin 560 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 21.00'de 800 lira, en düşük 06.00-17.00 saatlerinde 0 (sıfır) lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 142 lira 53 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 159 lira 39 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 199 lira, en düşük 0 (sıfır) lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz
