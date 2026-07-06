Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 435 lira 1 kuruş, en düşük 1275 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 18,8 artarak 1 milyar 708 milyon 223 bin 506 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 21.00'de 4 bin 435 lira 1 kuruş, en düşük saat 07.00'de 1275 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 712 lira 17 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 721 lira 74 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 400 lira, en düşük 600 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.