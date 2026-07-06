Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 4.435,01 lira, en düşük fiyat ise 1.275 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi bugün yüzde 18,8 artarak 1,7 milyar lirayı aştı.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 435 lira 1 kuruş, en düşük 1275 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 18,8 artarak 1 milyar 708 milyon 223 bin 506 lira olarak gerçekleşti.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 21.00'de 4 bin 435 lira 1 kuruş, en düşük saat 07.00'de 1275 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 712 lira 17 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 721 lira 74 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 400 lira, en düşük 600 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.