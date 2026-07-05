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Spot piyasada elektrik fiyatları

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Spot elektrik piyasasında yarın için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 4.400 lira, en düşük fiyatı ise 600 lira 1 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi bugün yüzde 99,8 azaldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 400 lira, en düşük 600 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 99,8 azalarak 1 milyar 431 milyon 186 bin 304 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 21.00'de 4 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 600 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 294 lira 71 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 358 lira 86 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 500 lira 1 kuruş, en düşük 169 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz
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