Spot elektrik piyasasında yarın için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 4.300 lira 1 kuruş olarak belirlendi. Gün öncesi piyasada işlem hacmi yüzde 484,5 arttı.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 484,5 artarak 332 milyon 91 bin 108 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 21.00'de 4 bin 300 lira 1 kuruş, en düşük 07.00-16.00 saatlerinde 0 (sıfır) lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 754 lira 4 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 941 lira 88 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 800 lira, en düşük 0 (sıfır) lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz
