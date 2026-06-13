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Spot piyasada elektrik fiyatları

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Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 2 bin 500 lira, en düşük fiyat ise 0 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi yüzde 26,5 azaldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 500 lira oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 26,5 azalarak 298 milyon 351 bin 327 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 500 lira, en düşük saat 08.00-15.00 arasında 0 (sıfır) lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 533 lira 86 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 594 lira 74 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 2 bin lira 1 kuruş, en düşük 170 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
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