Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 200 lira, en düşük 207 lira 1 kuruş oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 199,4 artarak 893 milyon 362 bin 408 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 200 lira, en düşük saat 07.00 ve 12.00'de 207 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1370 lira 63 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1520 lira 99 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 0 (sıfır) lira olarak kayıtlara geçti.