Haberler

Spot piyasada elektrik fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spot elektrik piyasasında yarın için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 4 bin 100 lira 1 kuruş, en düşük fiyatı ise 170 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi yüzde 1,79 artışla 909 milyon 387 bin 594 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 100 lira 1 kuruş, en düşük 170 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,79 artarak 909 milyon 387 bin 594 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 100 lira 1 kuruş, en düşük saat 12.00'de 170 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1413 lira 68 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1436 lira 46 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 200 lira, en düşük 207 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel
Ankara'ya yeni havalimanı! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

Türkiye'de bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günlerce hamile eşinin cesediyle uyuyan katil kocanın cezası belli oldu

Günlerce hamile eşinin cesediyle uyuyan kocanın cezası belli oldu
Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı

Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı
Arda Güler'in maç sonu tepkisini dünya konuşuyor! Son düdükle çılgına döndü

Maç sonu tepkisini dünya konuşuyor! Son düdükle çılgına döndü
25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir

25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
Bir ilimiz diken üstünde! El büyüklüğünde çekirge görüntülendi

Bir ilimiz diken üstünde! El büyüklüğünde çekirge görüntülendi
Adem Amca’nın kayığında masalsı buluşma: Yaren’in eşi Nazlı 5 yıl sonra yeniden kondu

Yaren’in eşi Nazlı herkesi şaşırttı!
Dükkan girişine kadınlar için astığı yazı, kentte gündem oldu

Dükkan girişine kadınlar için astığı yazı kentte gündem oldu