Haberler

Spot piyasada elektrik fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 4.294,77 lira, en düşük fiyat ise 19,99 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi bugün 734 milyon liraya ulaştı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 294 lira 77 kuruş, en düşük 19 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,7 artarak 734 milyon 476 bin 760 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 294 lira 77 kuruş, en düşük saat 12.00'de 19 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1183 lira 39 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1321 lira 35 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 245 lira 1 kuruş, en düşük 0 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti

Trump'tan kritik nükleer mesajı! Hamaney detayı büyük ses getirecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Babacan, CHP'deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti

Babacan da topa girdi

İTÜ yönetimi şikayet etti, 8 çalışan dolandırıcılıktan gözaltına alındı

Türkiye'nin köklü üniversitesinde milyonlarca liralık vurgun
Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı

Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı
Galatasaray'dan Barış Alper için bomba karar

Hiç beklemediği bir şey oldu!

Trabzonspor'dan Onana hamlesi

Beklenen oldu!

Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak iddia

Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak sözler
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif etti

Özgür Özel bombayı patlattı! İmamoğlu'na cezaevinde olay teklif