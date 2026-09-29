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Spot elektrikte megavatsaat fiyatı yarın en yüksek 4 bin 200 lira olarak belirlendi

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Spot elektrik piyasasında yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 4 bin 200 lira, en düşük 1197 lira 14 kuruş olarak belirlendi. Gün öncesi piyasada işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15,72 azalarak 1 milyar 634 milyon 336 bin 33 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 200 lira, en düşük 1197 lira 14 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15,72 azalarak 1 milyar 634 milyon 336 bin 33 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 200 lira, en düşük saat 12.00'de 1197 lira 14 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 410 lira 17 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 468 lira 15 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 100 lira 1 kuruş, en düşük 1300 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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