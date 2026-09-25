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Spot elektrikte megavatsaat fiyatı yarın en yüksek 4 bin 295 lira olarak belirlendi

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Spot elektrik piyasasında bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 295 lira, en düşük 311 lira 99 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi bugün düne göre yüzde 19,5 azalarak 1 milyar 746 milyon 98 bin 311 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 295 lira, en düşük 311 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 19,5 azalarak 1 milyar 746 milyon 98 bin 311 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 295 lira, en düşük saat 12.00'de 311 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 588 lira 82 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 625 lira 47 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 349 lira 85 kuruş, en düşük 1295 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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