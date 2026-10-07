Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 500 lira oldu

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 500 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,3 azalarak 1 milyar 738 milyon 339 bin 673 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 18.00 ve 19.00 saatlerinde 4 bin 500 lira, en düşük 12.00'de 500 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 5 lira 69 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 76 lira 58 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 930 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA