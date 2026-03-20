Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasalarda bir megavatsaat elektriğin yarın için fiyatı en yüksek 1891 lira 99 kuruş, en düşük ise 164 lira 91 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 236,37 artışla 171 milyon lira seviyesine ulaştı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1891 lira 99 kuruş, en düşük 164 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 236,37 artarak 171 milyon 959 bin 302 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 20.00'de 1891 lira 99 kuruş, en düşük 12.00 ve 14.00'te 164 lira 91 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 380 lira 12 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 393 lira 69 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 300 lira 1 kuruş, en düşük 0 (sıfır) olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
