Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin 400 lira, en düşük fiyatı ise 1578 lira 89 kuruş olarak tespit edildi. İşlem hacmi düne göre yüzde 2,8 azaldı.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1578 lira 89 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,8 azalarak 1 milyar 732 milyon 314 bin 8 lira olarak gerçekleşti.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 09.00 ve 18.00-19.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 04.00'te 1578 lira 89 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 643 lira 12 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 715 lira 35 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1642 lira 69 kuruş olarak kayıtlara geçti.