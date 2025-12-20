Haberler

Spot piyasada elektrik fiyatları

Güncelleme:
Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 2 bin 275 lira olarak tespit edildi. Bugünkü işlem hacmi ise yüzde 9 azalarak 1.66 milyar lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 275 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 9 azalarak 1 milyar 663 milyon 98 bin 288 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00'de 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 2 bin 275 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 937 lira 35 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 944 lira 99 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 297 lira 18 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
