Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 450 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 160 artarak 691 milyon 463 bin 202 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 450 lira 1 kuruş, en düşük 11.00-13.00 saatlerinde 0 (sıfır) lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1153 lira 33 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1332 lira 60 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 2 bin lira 1 kuruş, en düşük 0 lira olarak kayıtlara geçti.