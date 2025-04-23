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Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Artış Gösterdi

Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Artış Gösterdi
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Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 1379 lira 89 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi de önemli bir artış gösterdi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1379 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 27,1 artarak 1 milyar 778 milyon 491 bin 70 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1379 lira 89 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 801 lira 27 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 798 lira 93 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 556 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
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