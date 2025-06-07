Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Dalgalanmaları

Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Dalgalanmaları
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük sıfır lira olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 22,1 artış gösterdi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük sıfır lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 22,1 artarak 671 milyon 747 bin 483 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 20.00 ve 21.00 saatlerinde 3 bin 399 lira, en düşük 09.00 ve 15.00 saatleri arasında sıfır lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1292 lira 43 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1277 lira 10 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 300 lira 6 kuruş, en düşük sıfır lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
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