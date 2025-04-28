Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Dalgalanmaları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 200 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 26,2 artarak 1 milyar 48 milyon 932 bin 614 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 200 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1725 lira 84 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1745 lira 5 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 250 lira olarak kayıtlara geçti.