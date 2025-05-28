Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Belli Oldu

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1790 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,6 azalarak 1 milyar 838 milyon 170 bin 927 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00, 17.00 ve 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1790 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 983 lira 68 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 990 lira 26 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1790 lira olarak kayıtlara geçti.