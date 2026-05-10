Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 300 lira 1 kuruş oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 95,7 artarak 503 milyon 627 bin 566 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 300 lira 1 kuruş, en düşük 10.00-14.00 saatlerinde 0 (sıfır) lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 814 lira 66 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1075 lira 34 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 249 lira 99 kuruş, en düşük 0 (sıfır) lira olarak kayıtlara geçti.