Güncelleme:
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için 3 bin 400 lira olarak belirlenirken, işlem hacmi de yüzde 37,9 artış kaydetti. Aritmetik ortalama fiyat 3 bin 88 lira olarak açıklandı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 300 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 37,9 artarak 2 milyar 37 milyon 890 bin 822 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 8.00-11.00 ve 16.00-19.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 01.00'de 2 bin 300 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 88 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 136 lira 71 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1263 lira 63 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
500

