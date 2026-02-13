Haberler

Spot piyasada elektrik fiyatları

Güncelleme:
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 375 lira olarak belirlenirken, işlem hacmi de yüzde 19,3 azaldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 375 lira, en düşük 299 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 19,3 azalarak 1 milyar 219 milyon 384 bin 218 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 3 bin 375 lira, en düşük 15.00'te 299 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 47 lira 5 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 76 lira 88 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 375 lira 1 kuruş, en düşük 999 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
Haberler.com
