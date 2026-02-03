Haberler

Spot piyasada elektrik fiyatları

Güncelleme:
Gelecek gün için spot elektriğin fiyatı, en yüksek 3.400 lira, en düşük ise 1.614 lira 90 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise %42,6 azalarak 1,67 milyar lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1614 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 42,6 azalarak 1 milyar 670 milyon 74 bin 571 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00, 09.00 ve 17.00-19.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 1614 lira 90 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 723 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 733 lira 37 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 517 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
