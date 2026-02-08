Haberler

Spot piyasada elektrik fiyatları

Güncelleme:
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı 3 bin 400 lira, en düşük fiyatı ise 1813 lira 99 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 27,6 artış gösterdi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1813 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 27,6 artarak 1 milyar 769 milyon 855 bin 79 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00, 09.00, 17.00 ve 18.00'de 3 bin 400 lira, en düşük 04.00'te 1813 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 851 lira 3 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 880 lira 58 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1547 lira 39 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
