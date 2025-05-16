Spot Elektrik Fiyatları Yarın 3 Bin 400 Lira ile 130 Lira Arasında Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 130 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 36,8 azalarak 870 milyon 814 bin 891 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00-21.00 saatleri arasında 3 bin 400 lira, en düşük saat 07.00 ve 12.00'de 130 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1532 lira 36 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1555 lira 73 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 250 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.