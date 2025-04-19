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Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi: En Yüksek 3 Bin 400 Lira

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Yarın için spot elektrik piyasasında bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin 400 lira, en düşük fiyatı ise 58 lira 31 kuruş olarak kaydedildi. Bugünkü işlem hacmi ise yüzde 26,4 azalarak 1 milyar 55 milyon lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 58 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 26,4 azalarak 1 milyar 55 milyon 642 bin 371 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 58 lira 31 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1860 lira 4 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1869 lira 36 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 250 lira olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
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