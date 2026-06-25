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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 138 lira olarak belirlenirken, işlem hacmi 3 milyon 84 bin 840 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 138 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 84 bin 840 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 276 bin 223 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 138 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 180 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 17 bin 974 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 263 lira 5 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 97 milyon 163 bin 6 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 97 milyon 180 bin 62 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
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