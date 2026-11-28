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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 697 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 18 milyon 6 bin 665 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 683 bin 398 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 697 lira 32 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 870 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 22 bin 240 lira, satış fiyatı ise 19 bin 662 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 217 milyon 183 bin 685 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 235 milyon 489 bin 613 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA