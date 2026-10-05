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Spot doğal gazda dün 1000 metreküpün referans fiyatı 18 bin 815 lira oldu

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 18 bin 815 lira olarak belirlendi. Piyasada işlem hacmi 3 milyon 254 bin 995 lira, gaz ticaret miktarı ise 173 bin metreküp oldu; önceki gün işlem hacmi 3 milyon 10 bin 700 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 18 bin 815 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 254 bin 995 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 10 bin 700 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 18 bin 815 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 173 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 19 bin 755 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 17 bin 874 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 88 milyon 821 bin 307 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 88 milyon 844 bin 453 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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