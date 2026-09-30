Spot doğal gazda dün 1000 metreküpün referans fiyatı 17 bin 739 lira 74 kuruş oldu

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 739 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 541 bin 374 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 13 milyon 187 bin 570 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 739 lira 74 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 256 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 626 lira 73 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 852 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 100 milyon 133 bin 197 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 100 milyon 217 bin 905 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA