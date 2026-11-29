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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 21 bin 389 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 16 milyon 983 bin 648 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 18 milyon 6 bin 665 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 21 bin 389 lira 98 kuruş olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 794 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 23 bin 129 lira, satış fiyatı ise 20 bin 320 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 211 milyon 378 bin 554 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 211 milyon 232 bin 188 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA