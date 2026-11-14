Spot doğal gazda 1000 metreküpün referans fiyatı dün 20 bin 538 lira oldu

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 538 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 251 bin 366 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 106 bin 320 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 538 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 207 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 21 bin 564 lira 90 kuruş, satış fiyatı ise 19 bin 511 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 162 milyon 946 bin 558 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 162 milyon 876 bin 76 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA