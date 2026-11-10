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Spot doğal gazda 1000 metreküpün referans fiyatı 20 bin 425 lira oldu

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküpün referans fiyatı 20 bin 425 lira olarak belirlendi. Aynı gün piyasa işlem hacmi 7 milyon 434 bin 700 lira, gaz ticaret miktarı ise 364 bin metreküp oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 425 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 434 bin 700 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 562 bin 835 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 425 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 364 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 21 bin 446 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 19 bin 403 lira 75 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 230 milyon 593 bin 81 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 230 milyon 675 bin 839 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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